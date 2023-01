Covid | Bertolaso | “Proseguiremo con le indagini sui positivi che atterreranno dalla Cina in Lombardia”

(Di lunedì 2 gennaio 2023) MILANO – I passeggeri trovatial, a Milano Malpensa, “provengono da tre zone differenti del Paese asiatico: il primo del 26 dicembre da Nanchino, zona orientale, il secondo, sempre del 26, da Wenzhou, zona sudorientale, e il terzo, del 29 dicembre, da Tianjin, zona nord-est. Il fatto che i ceppi rilevati siano tutti di Omicron lascia intendere che questa sia la variante predominante, per la quale il popolo lombardo, e italiano in generale, è protetto grazie alla copertura vacle”. E’ quanto ha affermato l’assessore al Welfare della Regione, Guido. La Regione, come ha sottolineato, proseguirà con “lesuichesul ...

...Malpensa per monitorare le sottovariantipresenti nei viaggiatori dalla Cina. Sono tutti mutanti già circolati in Italia e già sotto sorveglianza, come hanno nuovamente chiarito sia..."Attraverso questi dati " ha aggiunto l'assessore al Welfare Guido" stiamo cercando di ottenere una fotografia di quanto sta accadendo in Cina. I passeggeri trovati positivi al... Covid, tamponi obbligatori. Bertolaso plaude a ministro: decisione ... La «nuova» variante Gryphon ha portato a un picco di contagi, ma non ce n’è traccia tra i tamponi effettuati ai passeggeri provenienti dalla Cina.Tamponi Covid a Malpensa. Resta alta l’attenzione sulla situazione in Cina anche se i timori di nuove mutazioni del virus ...