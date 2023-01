Coverciano | una leggenda che continua nel libro dedicato al Centro Tecnico Federale

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Sul finire degli anni venti del Secolo breve il marchese Luigi Ridolfi, erede di una delle famiglie nobili più antiche e gloriose di Firenze e appassionato di sport, decise che la sua città meritava uno stadio all’avanguardia e all’altezza della sua fama e per realizzarlo, assieme al Comune, decise di frugarsi le tasche mettendo anche denari e proprietà di famiglia. Agli inizi degli anni cinquanta il marchese arrivò poi alla risoluzione che tutto il movimento sportivo ed il calcio italiano avevano bisogno di una “casa comune” che guardasse al futuro dello sport onorandone il passato, costruita con lo stile e i colori delle ville medicee e dotata delle più moderne infrastrutture da mettere a disposizione dello sport nazionale. “Ecco come nacque ildi– sottolinea il presidente della ...

Toscana Notizie

Il volley italiano èpotenza sia in campo maschile che femminile. Anno incredibile per le ... Mancini, con i primi stage a, fa di tutto per dimenticare e guarda avanti con fiducia. L'...Convocato da Mancini per lo stage a, il portiere sogna la Nazionale maggiore , dove ... Era Juve - Sassuolo ,sfida su cui il portiere classe 2001 aveva scritto a caratteri cubitali il ... Coverciano, una leggenda che continua nel libro dedicato al Centro ... GROSSETO - Tradizionale gita natalizia al Museo del Calcio di Coverciano per l'Asd Invictasauro. I ragazzi accompagnati dai loro mister Francesco Toti e ...Appuntamento di grande rilievo domani al Centro Tecnico di Coverciano. E’ in programma il 1° Memorial Francesco Bosi, assessore allo sport del Comune di Firenze negli anni Ottanta e personaggio di spi ...