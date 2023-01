Cos' è l' overlining e come eseguire la tecnica di make-up che regala labbra extra volume

alfemminile.com

Trucco occhi angolo interno:'è Questo particolare eye look viene proposto in due varianti di ... con labbra nude scolpite con la tecnica dell'. Credits Ph: Getty ImagesTrucco occhi angolo interno:'è Questo particolare eye look viene proposto in due varianti di ... con labbra nude scolpite con la tecnica dell'. Credits Ph: Getty Images Overline labbra: ecco cosa sapere e come realizzarlo step by step Le tendenze di bellezza del 2023 sono (già) pronte a farci battere il cuore: ecco quali saranno e perché dare loro una possibilità.