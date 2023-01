Cosa non si può fare con la carta di debito? Ecco quando preferire quella di credito

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Ladiè uno strumento di pagamento associato al conto corrente, che permette di pagare in modo immediato: le cifre spese vengono infatti prelevate direttamente dal proprio conto corrente. Molto spesso si tende a utilizzare il termine Bancomat edicome se fossero sinonimi. In realtà, Bancomat è solamente il nome del primo circuito nazionale di, uno dei tanti esistenti. Quali sono le caratteristiche di questa tipologia dinon è possibileavendone una?cambia rispetto alladialcune informazioni utili per l’utilizzo di unadi. Scopri quali sono i migliori conti ...

MTB MAG

In questi giorni, data la scomparsa del grandissimo Pelè, su più canali hanno riproposto il film ‘Fuga per la vittoria ‘ girato nel 1981. Non serve dire quanto sia stato leggendario ma purtroppo prese ...ma non si meraviglierebbe se così fosse. Insomma tanti dubbi, al momento, ma poche certezze. Intanto Nicole Murgia continua a domandarsi cosa sia realmente accaduto e, come mai, siano sparite così le ...