Corsa senza freni dei prezzi | nel 2023 altra stangata per le famiglie in crisi

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Nelgli italiani rischiano di andare incontro ad unamedia da +2.435 euro a famiglia a causa dei rincari die tariffe che, purtroppo, proseguiranno anche nel corso del nuovo anno. Cifra che non tiene conto dei possibili aumenti delle bollette di luce e gas, il cui andamento dipenderà dal mercato e dall'efficacia delle nuove misure sul price cap e di quelle che il Governo italiano adotterà nei prossimi mesi. Lo afferma il Codacons, che fornisce oggi le stime delle maggiori spese che attendono i consumatori nel nuovo anno. Tutti gli analisti sono concordi nell'affermare che laenergetica farà sentire i suoi effetti anche nel, con conseguenze dirette suial dettaglio e sulle tariffe dei servizi. In particolare i listini dei prodotti alimentari ...

ilgazzettino.it

Tre giorni di soccorsisosta non furono sufficienti per salvarlo La sera del 10 giugno Alfredo Rampi " soprannominato Alfredino " esce a fare una passeggiata. Il padre lo perde di vista, ...Sono passati più di vent'anni dallaai convertitori e l'area Schengen continua ad allargarsi. ... Zara e Spalato ha superato i 128mila transiti,calcolare gli itinerari delle navi da ... San Stino. Petto Nudo Run, 120 uomini e donne di corsa senza maglietta per salutare il 2023 - Video ROMA – Continua la caccia al “6” del SuperEnalotto e prosegue la corsa del montepremi: come riporta Agipronews, nel 2022 nessun giocatore è riuscito a centrare il Jackpot, arrivato alla cifra record d ...Senza Cuadrado e De Sciglio, sulla fascia le ipotesi sono Aké o McKennie adattato, con Soulé e Barbieri di rincorsa. Szczesny si è allenato regolarmente dopo il problema al collo con lo Standard ...