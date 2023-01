Corriere dello Sport – Retroscena Ronaldo | una clausola segreta gli permetterà di giocare la Champions | ecco con quale club

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 2 gennaio 2023) 2023-01-02 22:34:02 Arrivano conferme dal: Ci sarebbe unanel nuovo contratto multimilionario firmato da Cristianocon l’Al Nassr che sa di via d’uscita. Lo riporta Marca che ne spiega i dettagli: CR7 potrebbeancora laLeague prima della fine della sua carriera, ma solo a una condizione. LaIl fuoriclasse portoghese ha siglato un accordo con ilsaudita fino al 2025, garantendosi circa 175 milioni di euro di ingaggio. C’è un però: Cristiano potrebbe dire addio in anticipo e trasferirsi in Premier League. Infatti unapresente nel contratto digli darebbe la possibilità di andare in ...