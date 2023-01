Corea del Sud | test su un razzo a combustibile solido | sconvolgente

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Il ministero della Difesa delladel Sud ha pubblicato lunedì il video dell'ultimodi un. Il lancio, che non era stato inizialmente annunciato per motivi di sicurezza, aveva scatenato un breve allarme pubblico per la sospetta apparizione di un UFO o il lancio di un missile nordno. Seul ha fatto sapere che il lancio rientra nell'ambito delle iniziative volte a costruire una capacità di sorveglianza spaziale e rafforzare la posizione di difesa. Venerdì sera, in alcune zone del cielo delladel Sud, era stato possibile osservare una scia con sfumature dal bianco al rosso che serpeggiava dietro una luce bianca e brillante.

Adnkronos

