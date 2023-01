Contu al veleno su Meloni e il Covid | “Non lo farà mai”

Leggi su iltempo

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Era una dichiarazione tiepida quella di Giorgiasui vaccini? Era quella che ci si aspettava? La duplice domanda è rivolta a Luigi, direttore dell'Ansa, nel corso dell'edizione del 2 gennaio di In Onda, il programma televisivo serale di La7 condotto da Marianna Aprile e Luca Telese. Il giornalista analizza le risposte del premier nel corso della conferenza stampa di fine anno: “Secondo me era una dichiarazione corretta, cioè ha detto quello che effettivamente ci si aspettava. Non lo faranno mai, ma dovrebbero ringraziare il lavoro che è stato fatto dai governi precedenti. Perché in ogni caso il centrodestra, che ha sempre avuto un po' di preoccupazione nell'imporre regole, e questo è certamente un lavoro complesso per un governo di questo tipo, però può vantare una situazione migliore. Se possiamo dire che non è necessario correre a fare il ...