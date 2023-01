Contromano in A1 per Capodanno | 33enne ubriaco denunciato dalla Polizia

IlCuoioInDiretta

Ubriaco al volante domenica mattina, intorno alle 7, ha imboccatol'A1 , nel tratto fiorentino tra i caselli di Impruneta e Scandicci, ma è stato ... Oltre alla denunciaguida in stato di ...Oltre alla denunciaguida in stato di ebbrezza e alle multe del caso,il 33enne è scattato l'immediato ritiro della patente e il sequestro dell'autovettura. Contromano in A1 per Capodanno Tragedia sfiorata nel giorno di Capodanno. Ieri mattina, 1 gennaio 2023, un'automobilista è stato fermato dalla Polizia di Stato in contromano sull’A1 nel tratto tra Impruneta e Scandicci, prima che p ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità (Interazioni e funzionalità semplici, Miglioramento dell'esp ...