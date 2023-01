Conti pubblici | nel 2022 il fabbisogno migliora di 39 | 6 miliardi

(Di lunedì 2 gennaio 2023) ROMA (ITALPRESS) – Il ministero dell’Economia e delle finanze ha reso noto che la stima deldel settore statale dell’annoè pari a 66,9di euro, inmento di circa 39,6rispetto a quanto registrato nel 2021 (circa 106) e inferiore rispetto a quando indicato nell’integrazione della Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza per il.In particolare, nelsi è registrata una crescita degli incassi fiscali legata alla dinamica delle entrate tributarie e contributive. Si segnala inoltre il versamento in entrata nel bilancio dello Stato, da parte del GSE, dei proventi derivanti dal prelievo sui produttori di energia da fonti rinnovabili (articolo 15-bis del decreto-legge 4 del ...

