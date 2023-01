LA NAZIONE

Vendite all'asta di terreni, cessioni al Comune di Massa di comparti, manutenzione del patrimonio esistente. Il 2023 sarà per la Zona industriale l'anno della verità: dietro l'angolo la sfida ...... che attualmente hanno visto un forte rilancio a Ferrara e provincia grazie alla nascita delnoci del Delta del Po. Tra i prodotti immancabili in terra estense anche laferrarese, ... Consorzio Zia, il rinnovo in 4 punti Mosse per il rilancio dell’industria Vendite all’asta di terreni, cessioni al Comune di Massa di comparti, manutenzione del patrimonio esistente. Il 2023 sarà per la Zona industriale l’anno della verità: dietro l’angolo la sfida energeti ...Si sono ritrovati in centinaia, ieri pomeriggio, ad Ariccia per rendere l'ultimo saluto ad Elisabetta Silenzi, una delle quattro vittime della strage di Fidene, compiuta l'undici dicembre ...