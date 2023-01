Congedo obbligatorio per il padre | retribuzione ed effetti sull’anzianità di servizio Scheda per segreterie

Orizzonte Scuola

Ilè fruibile dai due mesi precedenti la data presunta del parto fino ai cinque mesi successivi alla nascita. La norma "invita" (ma non obbliga) a fruire delin relazione all'evento nascita, sulla base della data presunta del parto. Adozioni e affidamenti Adozione Nazionale: i periodi di astensione dal lavoro possono essere fruiti dopo ... Questo ...Un mese in più diparentale retribuito all'80% con figli fino a 6 anni. Stop allo smart ... Resta invece invariata la questione per i pagamenti digitali:accettarli senza limite ... Congedo obbligatorio per il padre: compatibilità con il congedo di maternità. Scheda per segreterie Le studentesse che soffrono di dismenorrea avranno diritto a due giorni mensili di congedo mestruale dietro presentazione di certificato medico.Il Decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 2022, n. 176, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio ...