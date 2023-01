Confindustria Nautica fa ricorso contro decisione su concessioni demaniali

(Di lunedì 2 gennaio 2023), insieme all’associata Assomarinas e ad Assonat Confcommercio, ha depositato ilnella Sezioni unite della suprema Corte di Cassazioneladell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato in tema dimarittime, che ha stabilito i termini di decadenza dellee le regole per la loro assegnazione. I dettagli deldiCome riportato nel, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato si sarebbe attribuita un potere legislativo per regolamentare direttamente l’affidamento delle, come se tale materia fosse priva di ogni disciplina nazionale e le scelte e le ...

Agenzia ANSA

Di questi autentici exploit , non solo di Azimut - Benetti, ma di tutto il comparto, si parlerà con ogni probabilità nel corso dell'assemblea di fine anno di, in programma a ..., con Assomarinas e Assonat Confcommercio ha depositato il ricorso presso le Sezioni unite della Corte di Cassazione contro la pronuncia dell'Adunanza plenaria del Consiglio di ... Concessioni: Confindustria Nautica ricorre in Cassazione - Nautica e Sport Il ricorso è contro la pronuncia del Consiglio di Stato, che aveva fissato i termini di decadenza delle concessioni demaniali marittime e le regole per la loro assegnazione ...VIAREGGIO - C’è un settore dell’industria italiana che non conosce crisi, naviga in acque sicure, aumenta la produzione, le vendite, l’export, il ...