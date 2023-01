Concorsi Provincia | De Stasio | “Etica assente nella politica locale”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Tempo di lettura: 3 minuti“E’ cominciato un nuovo anno ed ognuno di noi nutre speranze e coltiva progetti che possano renderlo migliore del precedente; tutti ci auguriamo di fare qualche passo avanti, di modificare in meglio la nostra vita. La, invece, comincia l’anno facendo passi indietro, radicandosi sempre più in una concezione gretta, personalistica, nepotista e ricattatoria”. Comincia così la nota stampa di Rosetta De, consigliere comunale per ‘Prima Benevento’: “Abbiamo appreso dalla stampa, ad esempio, il successo di un assessore del Comune di Benevento, che ha vinto il concorso allaquale Istruttore Direttivo Amministrativo Categoria D, profilo economico D1, a tempo pieno ed indeterminato. Non sta a me entrare nel merito dell’esito del concorso, o della graduatoria, o delle eventuali esclusioni. Ma ...