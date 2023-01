Con l’anno nuovo è tempo di fermarsi | il mio augurio è coltivare il dubbio

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 2 gennaio 2023) di Roberto Del Balzo Arriva. È anche il momento, tra i tanti mai cercati o evitati, di. Lo diciamo ogni anno. Siamo così presi da tutto quello che ci ruota intorno che sembra di non avere piùper nulla. Viviamo una corsa continua, il lavoro, la famiglia e in generale tutta quella fatica del vivere quotidiano fatta di mille imprevisti, di abitudini e consuetudini che tolgono qualsiasi spazio a una semplice riflessione su noi stessi. Non si tratta solo di meditare o pregare oppure tirare la solita riga per vedere i risultati di fine anno. È molto di più. Significa togliersi da tutto il caos che la vita ci impone, trovare tra le lancette dell’orologio ilgiusto, undi qualità immerso il più possibile nel silenzio, lontano dalle voci degli altri, dai ...