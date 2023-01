Comune di Lanciano | Concorso per 2 Istruttori Socio Assistenziali

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Ildiha indetto unPubblico per la ricerca di 2 Figure Professionali come Istruttore DirettivoAssistenziale, il Personale selezionato sarà assegnato al settore Servizi alla Persona, é previsto inquadramento in categoria D. Per queste Posizioni viene offerto contratto a tempo pieno ed indeterminato. Bando diE' indettopubblico, per titoli ed esami, volto all'assunzione, a tempo indeterminato e ad orario pieno, di duedirettivi, categoria D corrispondente all'area funzionari ed EQ ex C.C.N.L. del 16 novembre 2022 - settore «Servizi alla persona». Requisiti ed Invio della Domanda Scadenza: trentesimo giorno dalla ...

