Comune di Anzio | Paola Moroni nominata Segretario Generale

(Di lunedì 2 gennaio 2023)– Il nuovodeldi, dottoressadalla Commissione Straordinaria, è in servizio presso la Sede di Villa Corsini Sarsina. La dottoressa, originaria di Cori, laureata in Economia e Commercio, ha ricoperto lo stesso incarico presso i Comuni di Sermoneta, Piglio, Paliano e Santa Teresa di Gallura in Sardegna. Ad accoglierla inil Vice Prefetto, Francesco Tarricone che, a nome della Commissione e della Struttura dell’Ente, ha augurato buon lavoro al nuovo. La dottoressasubentra alla dottoressa Giosy PierTomasello, attualmente ...

E' stato travolto da una vettura con l'automobilista poi scappato senza fermarsi a prestare i primi soccorsi. Caccia al pirata della strada che la sera di domenica 1 gennaio ha investito un ciclista l ...