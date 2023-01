Como – Citta | info biglietti

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Attiva la prevendita per la garadella in programma lunedì 26 dicembre alle ore 15:00 allo Stadio Sinigaglia.Ipossono essere acquistati, fino alle ore 15:00 di lunedì 26 dicembre, sul sito vivaticket o nei punti vendita Vivaticket. Clicca QUI per acquistare on-line. Il giorno gara sarà possibile acquistare ipresso la biglietteria al cancello 12 dello stadio, che rimarrà aperta dalle ore 12:30 alle ore 15:30 (salvo esaurimento). I tifosi ospiti potranno acquistare isolo ed esclusivamente nel Settore Ospite a loro dedicato e nel Settore A della Tribuna Coperta.La vendita deiper il Settore Ospite terminerà alle ore 19.00 di domenica 25 dicembre. SETTORE OSPITI Per i supporters ospiti che raggiungeranno ...

CiaoComo

Gli orari La crociera sarà in partenza daalle 17.30 (l'imbarco inizierà 15 minuti prima della partenza), da Cernobbio alle 17.40 dopodiché sarà effettuata una navigazione fino in centro lago ...Protagonista di questo Concerto dell'Epifania " con il Patrocinio della Città di" sarà il Coro femminile dei "Giovani Cantori di Pura" (Canton Ticino), diretto dal maestro Christian Barella, ... Natale a Como e Città dei Balocchi, ecco il programma per il Capodanno e fino al 3 gennaio Il fatto Due episodi: il primo all’interno del carcere,il secondo nel “repartino” per i detenuti in ospedale. Le aggressioni sono avvenute lo scorso venerdì Quattro agenti della polizia penitenziaria ...Dal 1° gennaio il taglio delle accise è stato eliminato. Ciò significa che, in tutta Italia, dal 2023 i carburanti ...