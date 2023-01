Come dire ti amo ? E quando farlo?

Leggi su iodonna

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Nelle commedie romantiche è tutto molto facile. I due protagonisti si incontrano e nel giro di poco si sente“ti amo”. Due parole di per sé facili da pronunciare ma che si portano dietro un carico emotivo e di aspettative non indifferente. Per questo, se ci sono persone pronte a dichiararsi quasi facilmente, sull’onda dell’entusiasmo, per altre invece occorre più tempo e spesso più che le parole, a parlare per loro sono i fatti. La verità,spiega la psicologa Carolina Traverso, è che in amore non ci sono regole. Anche se alcune riflessioni è doveroso farle."ti amo": ispirazioni per dichiararsi guarda le foto ...