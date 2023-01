Come cambia il Milan | rivoluzione in attacco | il sostituto di Leao | FOTO

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Ilcontinua la preparazione in vista della ripresa del campionato di Serie A, nel frattempo la dirigenza inizia a scatenarsi sul fronte calciomercato. La prima parte di stagione dei rossoneri è stata altalenante, la classifica è stata condizionata da qualche passo falso di troppo. La compagine di Stefano Pioli occupa la seconda posizione e il distacco dalla capolista Napoli è di 8 punti. La squadra è in campo per preparare l’insidiosa trasferta contro la Salernitana, la situazione è molto incerta dopo la lunga pausa per il Mondiale in Qatar. Ilè molto competitivo, in grado di rientrare in corsa per il primo posto. E’ la squadra campione d’Italia in carica e il risultato è stato frutto di grande programmazione negli ultimi anni. La dirigenza ha operato bene sul mercato, è arrivato il giusto mix tra calciatori giovani e di ...