Combinata nordica | Coppa del Mondo 2023 | i convocati dell’Italia per la tappa di Otepaa

Leggi su oasport

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Torna nel nuovo anno ladeldi. Il massimo circuito internazionale si sposta in Estonia: appuntamento in quel dida giovedì 5 a domenica 8 gennaio. In programma ci saranno due Gundersen al femminile e due al maschile, in aggiunta anche una prova a squadre mista. Folta pattuglia tricolore al via: il direttore tecnico Ivo Pertile ha scelto ben nove atleti per la trasferta estone, con alcune novità sia nella squadra maschile che in quella femminile. Tra gli uomini presenti Raffaele Buzzi, Samuel Costa, Iacopo Bortolas, Aaron Kostner e Alessandro Pittin, mentre non ci sarà Domenico Mariotti, visto nelle prime uscite stagionali. A guidare la pattuglia delle donne ovviamente la stella Annika Sieff, a caccia di altri podi, con lei anche Veronica Gianmoena, Daniela Dejori e ...