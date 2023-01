Colpi di machete contro tre agenti | a New York torna l' incubo terrorismo

LatinaToday

Leggi anche > New York, poliziotti aggrediti adia Times Square: tre feriti. Fermato un giovane di 19 anni Aboliti i confini Aboliti 73 valichi di confine terrestri con la Slovenia e l'...Tre agenti di sono stati aggrediti da un uomo armato dila notte scorsa vicino a . L'aggressore, un ragazzo di 19 anni, ha colpito i poliziotti a poche ore dal tradizionale 'Ball Drop'. I l sospetto è stato ricoverato in ospedale, non sono state ... Nipote ferito a colpi di machete: "Mi gettava la spazzatura in giardino" Le indagini sono tuttora in corso, ma gli inquirenti sono convinti che si possa trattare di un atto terroristico ...FONDI – Il 29 dicembre 2022 in Fondi i militari della locale Tenenza Carabinieri hanno proceduto al fermo di Polizia Giudiziaria di un 66enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, per “tentato o ...