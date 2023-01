Collocamenti BTP Short Term | BTP€i e BTP Green | i programmi per il 2023

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Quali sono idel Tesoro sulle nuove emissioni di BTP, BTPper il? Queste tre tipologie di titoli di stato vengono erroneamente ritenute secondarie. In realtà si tratta di particolari BTP che possono tornare molto utili nell’ambito di una strategia che punta alla diversificazione dei risparmi. Glisono i vecchi CTZ che, dopo la rigenerazione, hanno ritrovato il loro appeal.e BTP indicizzati all’inflazione europea, invece, hanno il merito di essere l’ideale per cavalcare due grandi trend del presente e del futuro: quello della transizione ecologica e quello dell’inflazione. Insomma si tratta di tipi di BTP che, dal nostro punto di vista, sono tutto tranne che trascurabili. ...

Risparmi Oggi

... la previsione dia medio - lungo termine oscilla dunque entro una forchetta che va da ... Accanto aiItalia e aiFutura, il Tesoro potrebbe ricorrere a nuovi strumenti 'che possano ...I meccanismi alla loro base resteranno gli stessi, sebbene sulla durata dei nuovi titoli il Tesoro spiega che deciderà in prossimità dei. Non soloItalia, forse nuovi strumenti ... Collocamenti BTP Short Term, BTP€i e BTP Green: i programmi per ... Nel mese di gennaio 2023 saranno in totale 5 gli appuntamenti con le aste di collocamento. In seguito, il MEF ha pubblicato il calendario con le aste dei titoli di Stato per tutto il 2023. Nello speci ...(Teleborsa) - Le Reti di consulenza a novembre hanno registrato una raccolta netta totale pari a circa 2,7 miliardi di euro (-28,5% su mrse e -30,9% su anno). E' quanto emerge dallutimo report kensie ...