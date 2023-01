Colleferro Lo spettacolo “I Mezzalira…” apre | Venerdì 6 Gennaio alle 18 | 30 | la Stagione Teatrale 2023 del Teatro Comunale Vittorio Veneto

Cronache Cittadine

...ha colpito in maniera positiva i giurati del Gran Premio e che ha consentito alla compagnia savonese di tornare dacon dei meritati riconoscimenti. Cinque nomination: al miglior......ha colpito in maniera positiva i giurati del Gran Premio e che ha consentito alla compagnia savonese di tornare dacon dei meritati riconoscimenti. Cinque nomination: al miglior... Colleferro. Giovedì e Venerdì si apre il sipario al Vittorio Veneto per ... Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...