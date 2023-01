Cloud per la Pa | cosa cambia dal 19 gennaio

Leggi su formiche

(Di lunedì 2 gennaio 2023) A partire dal 19prende il via il nuovo percorso di qualificazioneper la Pubblica Amministrazione. A farlo sapere, in una nota, l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (Acn) che d’intesa con il Dipartimento per la trasformazione digitale traccia le tappe che definiscono le nuove modalità che imprese e amministrazioni dovranno seguire, con un provvedimento adottato oggi. L’Agenzia ha previsto un periodo transitorio fino al 31 luglio, per garantire la continuità dei servizi qualificati già in uso alle amministrazioni e assicurare, così, un graduale passaggio verso un nuovo sistema coerente con le misure della Strategia Nazionale di Cybersicurezza e le indicazioni della StrategiaItalia. Il regime ordinario partirà il 1° agosto assieme al nuovo regolamento Acn e alla procedura di qualificazione online. La ...