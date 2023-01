Corriere dello Sport

Georgina Rodriguez e Cristianostarebbero attraversando una delle loro peggiori crisi: l'indiscrezione arriva dal sito spagnolo 'Telecinco' secondo cui il matrimonio tra l' influencer e il fuoriclasse di Funchal potrebbe ...RIAD (ARABIA SAUDITA) - L'approdo di Cristianoall' Al Nassr entusiasma l' Arabia Saudita che, nelle ultime ore, sogna unbis. Il club rivale dei gialloblù, l' Al Hilal , ha infatti avuto un'idea originale con il coinvolgimento ... Clamoroso: "Ronaldo e Georgina in crisi". I motivi della costosa rottura Passato l'eco della clamoroso scelta di Cristiano Ronaldo di andare a chudere la carriera in Arabia Saudita, ora in molti si chiedono in quela mega abitazione di lusso andrà a vivere ...Secondo il portale spagnolo 'Telecinco' la coppia starebbe vivendo un momento di profonda crisi: tutti i retroscena ...