CIO | il presidente Thomas Bach | “Russia e Bielorussia? Rimarranno sanzionante anche nel 2023”

Leggi su oasport

(Di lunedì 2 gennaio 2023) L’inizio dell’anno potrebbe cambiare gli scenari a livello olimpico, verso Parigi 2024. Dopo le possibili voci di riammissione degli atleti russi e bielorussi, con la deadline dei rumors orientata verso il 15 febbraio, il numero uno del CIO,, fa capire invece che le cose non cambieranno. Ildel Comitato Olimpico Internazionale, in un messaggio tra la fine del 2022 e l’inizio del, si è infatti così espresso: “Stiamo sostenendo gli atleti e i membri della comunità olimpica ucraina ovunque, con tutta la nostra solidarietà. Nel nuovo anno – ha affermato – gli atleti ucraini possono contare sul pieno impegno per questa solidarietà da parte del Cio e dell’intero Movimento Olimpico. Vogliamo vedere una squadra ucraina forte ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 e ai Giochi Olimpici Invernali di Milano ...