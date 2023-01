Cimitero di Prima Porta a Roma | cadaveri fatti a pezzi | in sedici finiscono a processo

ilmessaggero.it

... dalle 10 del 2 gennaio (le 14 italiane) al pomeriggio del 3 quando sarà sepolto al... il Brasile ha chiesto di poter attendere l'insediamento del presidente Luladi celebrare l'addio a ...Il corteo, scortato da polizia e vigili del fuoco, era partito circa due oredall'ospedale ...attraverso il quartiere dove vive ancora la madre centenaria di Pelé fino alla torre del... Prima Porta, così mutilavano i cadaveri nel cimitero. Ama: danni da 500mila euro Al rito delle esequie parteciperà anche il neo presidente Lula Da Silva. La salma di O'Rei verrà portata in corteo per le vie di Santos e dopo sarà sepolta nel cimitero verticale più alto del mondo, n ...Sono 16 gli imputati a processo per le truffe in cimitero: chiedevano soldi ai parenti e mutilavano i corpi con la scusa di trasferirli in un ossario ...