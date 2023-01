Cieli coperti con pioviggini sparse

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Tempo di vacanza per molti ed il meteo è importantissimo in questi giorni di festa. Diamo un’occhiata alle previsioni del Centro Meteorologico della Lombardia a cura di Maurizio Sabatino. ANALISI SINOTTICA in area Mediterranea centro-orientale, a causa della presenza del promontorio altopressorio, permane una circolazione anticiclonica con afflussi di aria mite ed umida. La saccatura atlantica, in graduale traslazione verso levante, andrà ad interessare, marginalmente, i settori nord occidentali della penisola. Sulla nostra regione, e temperature oltre le medie del periodo. Lunedì 2 gennaio 2023 Tempo Previsto: generalmente nuvoloso. Qualche temporanea schiarita su Alpi bresciane e Valtellina in un contesto dida poco nuvolosi a nuvolosi, ma senza fenomenologia associata. da molto nuvoloso o coperto, al mattino, sul resto della regione, con locali, deboli ...