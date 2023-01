(Di lunedì 2 gennaio 2023) La stagione 2022/23 del, seppur ancor lontana dalla sua fine, è già una di quelle da ricordare. Se al femminile abbiamo visto la definitiva esplosione dei talenti che definiranno i prossimi anni della disciplina (Fem Van Empel, Puck Pieterse e Shirin Van Anrooij), al maschile questo è stato l’anno del grande ritorno della lotta tra Wout Vane Mathieu Van der. Nelle ultime stagioni, con l’ingrossarsi degli impegni su strada per entrambi i grandi campioni, i duelli sulla sabbia e sul fango stanno diventando merce sempre più rara. Basti pensare che nella scorsa stagione lecon entrambi presenti erano state solo due, di cui una per giunta non portata a termine da Van der: Tom Pidcocksofferente dopo la caduta, arriva il ...

OA Sport

Van der Poel sembra poter risolvere la questione in suo favore nell'ultimo giro, in un tratto di curve strettissime e saliscendi, riesce a prendere qualche metro sui due inseguitori. Il vantaggio sembra aumentare inesorabilmente fino all'ultimo, durissimo, passaggio nella ......del futuro e di. Pensando ad un 2023 da protagonisti. Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.invii ... Ciclocross: quando le prossime sfide tra Van Aert e Van der Poel Ancora quattro gare prima del Mondiale La stagione 2022/23 del Ciclocross, seppur ancor lontana dalla sua fine, è già una di quelle da ricordare. Se al femminile abbiamo visto la definitiva esplosione dei talenti che definiranno i prossimi ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...