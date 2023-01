Ciclismo | squalificato per doping Iñigo Gonzalez | campione spagnolo dilettanti

Leggi su oasport

(Di lunedì 2 gennaio 2023) L’anno è appena iniziato, la stagione non è ancora partita, ma arriva subito una notizia diper ilsu strada. Dalla Spagna infatti è giunta la news della positività a un test antidel 23enne. Stiamo parlando di un classe 1999, giunto tredicesimo ai campionati nazionali nella prova in linea, risultato che gli è valso il titolotra i. Il corridore è attualmente senza squadra, ma a comunicare la positività è stato il suo ex team, Club Ciclista Padrones Cortizo. Il controllo è stato effettuato lo scorso 4 luglio e nel sangue stono state rilevate tracce di EPO e tramadol. Al momento una sospensione per il corridore che va incontro ad una lunga squalifica (probabile di quattro anni).