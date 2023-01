Ciclismo | si ritira a 35 anni Sacha Modolo | due vittorie al Giro d’Italia per il velocista azzurro

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Termina all’età di 35la carriera da professionista di. Il veneto ha deciso di appendere la bicicletta al chiodo al termine del 2022. Gran talento per ilche ha iniziato e terminato alla corte dei Reverberi, ma ha avuto un lungo trascorso nel World Tour tra Lampre, UAE Emirates, EF ed Alpecin-Fenix. I successi sono ben quarantasette, diversi anche i piazzamenti di lusso: leche però saranno più ricordate sono ovviamente le due arrivate alnel 2015. Ad annunciarlo è stato lo stesso corridore con un video Youtube che racchiude le sue più belle: “Con la fine del 2022 finisce anche la mia carriera ciclistica, un viaggio lungo 28. È stato bello e mi mancherai…”. Foto: Pier ...

