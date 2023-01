Christillin | «Pogba? Più delle sue foto sulla neve mi scandalizza che da luglio non abbia mai giocato»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Evelina, membro del consiglio Fifa, ha rilasciato alcune dichiarazioniJuventus, di cui è grande tifosa, in un’intervista a Radio Anch’io Sport. Ha risposto alle voci che la darebbero presidente del club bianconero. «Io presidente della Juventus? Ne sarei onorata, ma non sarebbe praticabile in nessun modo». Laparla della Juventus e del cambio nel Cda: «È giustissimo quello che ha fatto la proprietà, azzerando quelli che erano i problemi legati alla gestione finanziaria problematica. Anche il cda, lo avete visto, è molto snello con 5 persone di super professionisti nel campo legale-commercialistico-finanziario. Prima di tutto è giusto che la proprietà rimetta a posto i conti, è l’obiettivo primario. Per questo motivo non credo ci sarà un gran mercato, o saranno parametri zero o non si può spendere. ...