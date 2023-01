Christillin | «Io presidente Juve? Un onore | ma impraticabile»

(Di lunedì 2 gennaio 2023) «Per carità, ne sarei onorata, ma non è una cosa assolutamente praticabile, in nessun modo». Così Evelina, ospite della trasmissione Radio Anch’io Sport in onda su Radio Uno, ha escluso la possibilità di diventare il prossimodellantus o di ricoprire un nuovo incarico all’interno della società dopo il terremoto che ha portato L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Corriere della Sera

Secondol'importanza dell'evento non è solo sportiva e promozionale. " La sostenibilità ... Anche Francesco Ettorre,della Federazione Italiana Vela, ritiene che queste siano "...Con Daniela Simonetti,ChangeTheGame, avevamo fatto un lungo approfondimento in questo ... da Evelina- Consigliere UEFA, da Fiona May - ex atleta olimpica, Membro del consiglio ... Evelina Christillin: «Io presidente della Juve Ne sarei onorata ma non posso» TORINO (ITALPRESS) - "Per carità, ne sarei onorata, ma non è una cosa assolutamente praticabile, in nessun modo". Ospite di "Radio Anch'io Sport" su Radi ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...