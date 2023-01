Chi è Mariolina | la mamma di Sarah Altobello Il dramma mai raccontato al GF Vip 7

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 2 gennaio 2023), il racconto choc della. L’influencer pugliese è riuscita a trovare i suoi spazi all’interno della Casa del GF Vip. Forse non sarà tra i personaggi preferiti dal pubblico, ma di certo non si fa mettere i piedi in testa da nessuno. Clamoroso lo scontro con Nikita Pelizon: “Sono pure una signora tesoro mio, non puoi assolutamente e ti vieto di continuare a fare insinuazioni gravi sul mio percorso passato”.è arrivata anche a minacciare azioni legali contro la coinquilina.è stata anche duramente attaccata dai fan di Nikita Pelizon per aver detto una frase: “A proposito di smalto, mi servirebbe un solvente potente per cancellarle il sorriso”. Un’espressione che inciterebbe alla violenza, con tutti i casi di donne sfigurate in volto con ...