Chi è la turista accoltellata a Roma | ' Non conoscevo il mio aggressore' - Cronaca - quotidiano net

(Di lunedì 2 gennaio 2023) La giovane israeliana, 24 anni, studentessa era in vacanza in Italia con l'amica. La madre arrivata da Tel Aviv per assistere la ...

QUOTIDIANO NAZIONALE

La giovane israeliana, 24 anni, studentessa era in vacanza in Italia con l'amica. La madre arrivata da Tel Aviv per assistere la ...I protagonistisi prende quotidianamente cura dei senzatetto che abitano giorno e notte il più ... D., la. Doveva passare l'ultima sera dell'anno con degli amici per poi ripartire il giorno ... Chi è la turista accoltellata a Roma: "Non conoscevo il mio aggressore" Una turista israeliana di 24 anni è stata accoltellata più volte la sera di Capodanno alla stazione Termini di Roma. A sferrare i colpi un uomo che, dopo averla ferita, è fuggito via… Leggi ...Dopo aver investito il pensionato transalpino era scappato senza prestare soccorso, tornando a casa della compagna per mettersi a dormire ...