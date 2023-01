Chelsea | Zakaria convince | si valuta il riscatto dalla Juventus

TUTTO mercato WEB

... almeno sugli esterni, ilpotrebbe essere a posto. Diversa la situazione a centrocampo. Con ... ha ritrovato spazio anche. Lo svizzero ha esordito in Premier nell'ultima gara col ......in estate dovrà fare i conti a centrocampo anche con i rientri di Arthur e verosimilmente. ...McKennie vedrebbe molto diversamente eventuali offerte di altri club che lo seguono come, ... Chelsea, Potter promuove l'ex Juve Zakaria: "Ci dà fisicità al centrocampo, sarà importante" Zakaria potrebbe restare al Chelsea e non fare più ritorno alla Juventus: lo svizzero vorrebbe essere riscattato dai londinesi ...I bianconeri monitorano l'evoluzione degli scenari a Londra: il centrocampista svizzero potrebbe portare 28 milioni più 5 di bonus nelle casse ...