Chelsea | pronto l’assalto definitivo ad Enzo Fernandez

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Ilvuole chiudere il colpo. Tutti i dettagli sulla trattativa con il Benfica per l’argentino Secondo quanto riportato da Metro, ilvorrebbe provare a chiudere il colpogià nelle prossime ore. Dopo l’arrivo di Badiashile dal Monaco nella giornata di ieri, i Blues sono scatenati sul mercato. La dirigenza del club londinese incontrerà così il Benfica per provare a strappare il sìdei portoghesi. Il centrocampista argentino ha una clausola di 120 milioni di euro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

