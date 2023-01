Charlie Gnocchi torna in onda su RTL 102 5 Ma spunta la clausola

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Suraci si arrende a Signorini,insu RTL 102.5. Mauna… Signorini, solo pochi giorni fa, aveva lanciato un appello al Presidente di RTL 102.5 Lorenzo Suraci: “Ti prego, riprendia lavorare in radio, ha due famiglie da mantenere”., infatti, dopo il Grande Fratello aveva fatto pressione su Suraci affinché lo riprendesse in. Ed il video è diventato virale. Ma adesso con l’intervento indi Signorini arriva la svolta: Suraci in un nuovo video annuncia – dopo l’ennesima telefonata dell’ex gieffino – di essere pronto alla riprenderlo.una condizione: “Alla prima paraculata che fai si risolve il contratto”, dice Suraci a ...

Le parole di Charlie Gnocchi su Oriana Marzoli. Charlie Gnocchi è stato richiamato dal GF Vip per le sue frasi "spinte" su Oriana Marzoli. Un altro momento che ha gettato ombre sul reality show, ma che ha lasciato la casa di Cinecittà per aver perso il televoto, si è raccontato al settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini. Lo speaker radiofonico alla stessa maniera degli altri