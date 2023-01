Centinaia di Babbo Natale in tavola da surf colorano le acque della Florida

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Iing Santas, iindahanno colorato per il 14esimo anno di fila la Cocoa Beach inin occasione delle festività natalizie.diisti vestiti di rosso sono accorsi a questo raduno annuale, che non ha segnato il record di 837isti o di 10.000 spettatori di qualche anno fa, a causa dell’ondata di freddo che ha colpito dainda, l’evento dal 2009 “Vediamo persone con tavole lunghe, tavole corte, tavole da foil elettrico, paddleboard e kneeboard”, ha commentato George Trosset, fondatore dell’evento. “In genere, queste diverse ‘classi’ sono in rivalità tra loro, ma in ...

Il Sole 24 ORE

... qualcuno ha papillon rossi e cappelli daNatale e si tuffano tutti insieme per il primo ... dicono gli organizzatori dell'evento, accompagnato quest'anno da una cornice didi persone, ...... storico e amatissimo evento che ogni anno richiamadi spettatori. Dopo il fermo forzato ... la Befana scenderà accompagnata da tanti altri spericolati compagni: i Re Magi,Natale, la ... Parigi, in centinaia alla corsa di Babbo Natale - Il Sole 24 ORE Centinaia di persone, molte delle quali in costume da festa e vestite da Babbo Natale, hanno sfidato le acque gelide lungo la costa del Suffolk, in Inghilterra, per il tradizionale tuffo di Natale. I ...Non sempre però un Babbo Natale che sale sull'auto della Polizia ha effetti positivi sui bambini... uno di loro, piccolissimo, è scoppiato in un pianto disperato, urlando alla mamma che "Babbo Natale ...