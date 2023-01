Centinaia d’auto date alle fiamme | una folle tradizione di Capodanno

Leggi su kronic

(Di lunedì 2 gennaio 2023)incredibile quella che aportadi auto a venire inghiottite d. Ecco cosa succede e perché È iniziato un nuovo anno e, come al solito, tutti cercano di partire con il piede giusto. Buoni propositi, nuove abitudini e routine più sostenibili sono spesso tra gli obiettivi più diffusi, all’inizio di ogni gennaio. Anche in Francia c’è qualcuno che spera che anche lì possano nascere nuove abitudini, soprattutto in merito ai festeggiamenti di: ecco cosa succede.in Francia: ladelle auto bruciate (kronic.it)In Francia, infatti, c’è una stranissimasecondo la quale amoltissime auto parcheggiate nelle vie cittadine vengano ...