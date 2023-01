Cecchinato-Basilashvili oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Atp Pune 2023

Leggi su sportface

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Marcose la vedrà contro Nikoloznel primo turno del torneo ATP 250 di. Comincerà in India la stagione del tennista palermitano, a caccia di punti per tornare tra i primi 100. Il sorteggio l’ha messo di fronte al georgiano, reduce da un 2022 da incubo ma potenzialmente molto più forte della sua attuale classifica. Essendo il primo match dell’anno è difficile sbilanciarsi ma, complice la superficie, i bookmakers vedono favoritoha vinto l’unico precedente, nel 2014 al Challenger di Genova. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo, lunedì 2 gennaio, come secondo incontro di giornata a partire ...