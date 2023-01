C'è Serra per Udinese-Empoli | la designazione completa

Gazzetta del Sud - Edizione Catanzaro, Crotone, Vibo

... la capacità di risparmiare più acqua possibile e ridurre l'emissione di gasnei processi ... E le istituzioni, da sole, non hanno la forzaorientare questo cambiamento. Anche il settore ...il big match Inter - Napoli c'è Sozza, Ayroldila Juve mentre Fourneau dirigerà Salernitana ... 20.45ROCCA - SACCENTI IV: RAPUANO VAR: VALERI AVAR: ABBATTISTA Drammatico incidente a Serra S. Bruno sulla Trasversale. Morto un 32enne Si chiama Giuseppe il primo nato del 2023 in Calabria. Il piccolo è venuto alla luce a Cosenza venti minuti dopo la mezzanotte per la felicità dei suoi giovani genitori. Dopo di lui è nato… Leggi ...Poste Italiane ha installato presso l’ufficio postale di Serra Perdosa a Iglesias un nuovo ATM Postamat ... L’ATM Postamat è inoltre dotato di un lettore barcode per rendere più semplice il pagamento ...