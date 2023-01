C’è qualcosa di nuovo oggi a Open E grazie ai lettori le cose ci stanno andando proprio bene

Leggi su open.online

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Daha undirettore, Franco Bechis. Conosciuto e apprezzato protagonista della scena giornalistica, si mette alla guida del nostro giornale on line che ha appena compiuto 4 anni di vita. È l’occasione per un breve bilancio.non riceve nessun contributo pubblico o privato, né alcun sussidio o aiuto. Le sue uniche entrate derivano dalla pubblicità e dalla valorizzazione dei suoi articoli rilanciati dalle principali piattaforme, oltre che dalle piccole sottoscrizioni dei, che non ci stancheremo di ringraziare. Da ormai un anno il conto economico è solidamente in attivo. Ma, per libera scelta fatta alla sua nascita, reinveste tutti i suoi utili nel prodotto, sotto forma di assunzioni e strumenti di lavoro. Così facendo sono già stati creati 15 nuovi ...