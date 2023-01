CdS – Bajcetic | l’ultima scommessa di Klopp

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 2 gennaio 2023) 2023-01-01 15:25:57 Fa notizia quanto riportato poco fa dal Corriere dello Sport: L’appuntamento è per domani: Brentford, ore 18.30, Gtech Community Stadium.si prepara a ridisegnare il Liverpool dopo l’arrivo di Cody Gakpo, ventitré anni, ala sinistra, l’erede di Sadio Mané, ceduto in estate al Bayern Monaco. L’idea è quella di portarlo in panchina, ma dipenderà anche dal transfer. E’ costato quarantadue milioni più altri quindici di bonus: affare chiuso con il Psv Eindhoven subito dopo un Mondiale che ha consacrato Gakpo, papà togolese e mamma olandese. Tre gol in Qatar con la nazionale di Van Gaal. Nove reti e dodici assist in Eredivisie nella squadra allenata da Van Nistelrooy. Un colpo fondamentale per i Reds, rimasti senza gli infortunati Diogo Jota e Luis Diaz. IL BOXING DAY –non ha ancora deciso. Potrebbe farlo esordire sul ...