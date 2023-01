Caso Yara Gambirasio | pm indagata | le parole del Procuratore di Bergamo

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Social. . La giovanescomparve nel nulla il 26 novembre del 2010 e il suo corpo senza vita fu ritrovato in un campo di Brembate nel febbraio del 2011. Il relativo procedimento giudiziario si è concluso il 12 ottobre 2018 con la condanna definitiva all’ergastolo di Massimo Giuseppe Bossetti, muratore di Mapello, il cui movente sarebbe stato un’aggressione sessuale. Ora però, con la Pm del, le cose potrebbero prendere una piega diversa. Vediamo nel dettaglio che cosa potrebbe accadere.Leggi anche –>, pm finisce: cos’è successo Continua a far discutere la decisione di indagare la pm del. La richiesta è stata ...

Fanpage.it

Colpo di scena, per Bossetti si riapre tutto: svolta nel: IL DOSSIER DI REPUBBLICA Caso Yara, cosa ha detto il procuratore sulla presunta frode processuale e depistaggio delle indagini In questi nove anni la donna non ha abbandonato la casa di Mapello, dove ha cresciuto tre figli. Il fratello: "Si cerca di tirare avanti, ma quel fatto ...Il fratello di Marita Comi, la moglie di Massimo Bossetti, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla sorella: cosa ha rivelato l'uomo ...