Agenzia askanews

"Io credo che il nostrosia ormai maturo per una riforma costituzionale che vada nella direzione dell'elezione diretta ... Maria Elisabetta Alberti, in un intervento pubblicato stamane ...Noi comunque non leggiamo nelle proposte di Calderoli alcun tentativo di divisione del. ... Ci sarà la cosiddetta Bicameralina 'Il ministroha già cominciato le interlocuzioni, con i ... Casellati: Paese maturo per elezione diretta Capo Stato o premier Roma, 2 gen. (askanews) - 'Io credo che il nostro Paese sia ormai maturo per una riforma costituzionale che vada nella direzione ...Era il 4 marzo 1947. Prima seduta plenaria dell’Assemblea costituente. Piero Calamandrei si pose una domanda non retorica su come i posteri avrebbero giudicato l’Assemblea costituente.