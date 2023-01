Casellati | “Paese maturo per elezione diretta capo dello Stato o premier”

(Di lunedì 2 gennaio 2023) ROMA – “Io credo che il nostrosia ormaiper una riforma costituzionale che vada nella direzione dell’e popolare del Presidente della Repubblica o del Consiglio”. E’ quanto scrive il ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, Maria Elisabetta Alberti(foto), in un intervento pubblicato stamane sui quotidiani Il Gazzettino, Il Messaggero e Il Mattino. “Sono formule – spiega– che noi stessi in Italia abbiamo sperimentato a livello locale e regionale. Ed allora, dopo 75 anni, in nome dei Padri Costituenti, il nostro impegno non può che essere quello di attuare una riforma armonica e condivisa, che sappia rendere ancora più salda e più forte la nostra Costituzione per un’Italia che guarda al futuro”. L'articolo ...

