Carta Acquisti 2023 | moduli online | come richiederla e requisiti

Leggi su leggioggi

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Sonodal 1° gennaio iper richiedere laAcquisiti. Lo rende noto il MEF, in un comunicato del 2 gennaio, ricordando che lapuò essere richiesta negli Uffici Postali di tutto il Paese presentando l’apposito modulo e la documentazione richiesta.Lanon è altro che unadi pagamento elettronica che può essere richiesta da chi si trova in situazioni di disagio economico, all’interno della quale viene accreditata ogni due mesi una somma di denaro che può essere usata per la spesa alimentare, sanitaria e il pagamento delle bollette della luce e del gas. Presso alcuni negozi convenzionati è possibile usufruire anche di uno sconto se si è in possesso della. Escluso invece il prelievo dei ...