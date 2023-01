Novella 2000

Lo spettacolo in sostituzione sarà 'Giulietta e Romeo' di Fabrizio Monteverde, nuovo allestimento del Balletto di Roma con protagonistie Paolo Barbonaglia (giovani talenti noti al ...Non mancano le polemiche neanche stavolta: tra i tanti, c'è chi si lamenta del fatto che ancora il talent non ha chiesto adi parlare con gli allievi di questa edizione. Infatti, il suo ... Carola Puddu sarà il Cigno Nero a teatro ne Il Lago dei Cigni L’ex allieva di Amici 20, Carola Puddu, è veramente un’artista che non si ferma mai. In queste ore è tornata nella sua terra natìa, la Sardegna, per trascorrere le festività con la famiglia. Dopo la p ...Amici 21, Carola Puddu torna con Il Balletto di Roma: ecco che cosa farà. Il nuovo anno è appena iniziato e per Carola Puddu è iniziato veramente alla grande. Amici di Maria De Filippi è la scuola per ...